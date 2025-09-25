10月から始まるドラマ『終幕のロンド』（フジテレビ系）で、主演を務める俳優・草磲剛。9月23日に公開された近影に、心配の声が集まっている。《公園でのシーンを撮影中 座長 #草磲剛 さんがポーズを決めてくれました！ いつも現場の士気を高めてくれる座長の姿を 第1話からぜひ見逃さずにチェックしてください》Xのドラマ公式アカウントは、公園で草磲が腰に手を当ててポーズを決めるオフショットを公開。