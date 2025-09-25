俳優の吉高由里子（37）が25日、自身のXを更新。“テンション高め”のエクステを付けたショットを披露した。【写真】「かわいすぎる」“ノリノリ”でエクステ姿を披露した吉高由里子吉高は「先日の（カメラの絵文字）」と、1枚の写真をアップ。「エクステンションつけたらテンション yeah」とテンション高めに笑顔でカメラへ向けてポーズを決める吉高の姿が写し出されている。「切ったら長いのいいなって 長いと短いのがいい