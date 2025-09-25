日経平均株価 始値45600.07 高値45824.69 安値45503.31 大引け45754.93(前日比 +124.62 、 +0.27％ ) 売買高19億2928万株 (東証プライム概算) 売買代金5兆7636億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は3日続伸、連日で最高値更新 ２．米株安受け下落スタートも切り返す ３．円安基調と配