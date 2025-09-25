日経平均株価が終値での最高値を3営業日連続で更新しました。【映像】日経平均終値 3営業日連続で最高値更新25日の東京株式市場、日経平均株価はアメリカの利下げや総裁選をめぐる財政出動などへの期待感が続く中、24日の終値を挟んだ値動きとなりました。為替が円安に動いたことで自動車など輸出関連の株価が上昇し、終値は24日より124円高い4万5754円と、3営業日連続で最高値を更新しました。市場関係者は「企業が株主に