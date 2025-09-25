日本野球機構(NPB)は25日の公示を発表。日本ハムは山粼福也投手を1軍登録しました。山粼投手の前回登板は8月27日の西武戦。先発マウンドにあがるも、3回0/3を3失点という結果で降板し、翌日に登録を抹消されていました。約1か月ぶりの1軍再昇格です。今季はここまで18回の登板機会すべてで先発し、5勝5敗、防御率2.25という成績をマークしています。