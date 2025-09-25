NPB(日本野球機構)は25日の公示を発表。西武は前夜に先発登板した菅井信也投手を抹消しました。24日のロッテ戦で今季11試合目の先発マウンドにあがった菅井投手。初回を無失点の立ち上がりとするも、2回の先頭で迎えたロッテ・池田来翔選手の先制弾を浴びます。その後は無失点のイニングを重ねるも、5回にはヒットと四球で1アウト満塁のピンチを招くと、岡大海選手の2点タイムリーを浴びました。さらに6回にも先頭からの連打を浴び