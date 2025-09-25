『BOYS II PLANET』セミファイナルに進出した参加者の巨大ビジュアル広告が、東京・渋谷に掲出されている。【映像】ボイプラ2の参加者たちMnetのグローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』は、ABEMAで日韓同時・国内独占無料放送した、シーズン1の『BOYS PLANET』をはじめ、『BOYS PLANET』の前身とも言える『Girls Planet 999：少女祭典』や、『I-LAND』、『I-LAND2』など数々の大型オーディション番組を制作し