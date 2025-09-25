セ・リーグ3位の巨人は、26日から横浜スタジアムで2位DeNAとの2連戦に臨む。ともに5試合を残し、ゲーム差は2.5。25日は川崎市のジャイアンツ球場で全体練習が行われ、阿部監督は「意地を見せるしかない」と力を込めた。先発を翌日に控え、チームトップとなる11勝の山崎はキャッチボールなどで体を動かした。2位となればクライマックスシリーズ・ファーストステージを本拠地で戦うことができる。負けられない試合とあって「いけ