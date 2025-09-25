福岡県警本部福岡県警は25日、真崎俊行刑事部長が私的な飲酒の場で、女性職員2人に性的な発言をしたとして、本部長注意処分としたと明らかにした。真崎氏は25日付で辞職した。会合の出席者は真崎氏と被害者の計3人で、7月中旬に開かれた。被害者の所属部署を通じて報告があった。県警は「刑事事件とするには至らなかった」としている。県警によると、真崎氏は「酔っていて覚えていない部分もあるが、被害者が話していることが