大分県別府市で、路上に寝込んでいた男性から財布を盗んだとして、24歳の男が逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは。別府市石垣東に住む無職の男（24）です。 警察によりますと、男は2023年8月25日午前5時半頃、別府市北浜の路上で寝込んでいた男性（22）から、現金約26万1000円と運転免許証、キャッシュカードなど6点が入っていた財布1個（時価10万円相当）を盗んだ疑いが持たれています。 目を覚ました男性が財