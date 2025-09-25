森崎ウィンと向井康二（Snow Man）がダブル主演する日タイ共同制作映画『（LOVE SONG）』のジャパンプレミアが9月24日に開催され、森崎と、本作がグループでの主演作以外で単独映画初主演となる向井をはじめ、共演の及川光博、藤原大祐、齊藤京子、逢見亮太、チャンプ・ウィーラチット・トンジラー監督が集結。タイ・バンコクで撮影を振り返った。【写真】森崎ウィンと向井康二が客席通路から登場！2人の視線が合うたび大歓声