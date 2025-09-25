エバートン北川ひかるが、新天地デビュー戦で移籍後初ゴールを決めたエバートン・ウィメンのMF北川ひかるが新天地デビュー戦で移籍後初ゴールを記録した。マンチェスター・シティ・ウィメンズとのリーグカップで途中出場し、利き足とは逆の右足で鮮やかにゴールネットを揺らした。28歳の北川は、昨季はスウェーデンのBKヘッケンFFでプレーしていたが、今夏にエバートンに新加入。DF石川璃音、MFに林穂之香、FW籾木結花とチーム