Ｊ１町田は２５日、東京・町田市内で岡山戦（２７日・Ｇスタ）へ向けた調整を非公開で行った。練習後に黒田剛監督が取材に応じ、けが人が続くＤＦ陣の状況について言及した。シーズン終盤へ向けて苦しい状況が続く。今月７日に、リーグ戦８連勝の立役者だった守備の要のＤＦ菊池流帆が右膝骨軟骨損傷で全治１年。さらに、前節の京都戦（１△１）でＤＦ岡村大八も負傷。最終ラインで相手ＦＷをはね返し続け、セットプレーでもタ