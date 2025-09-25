フリーアナウンサーの高橋真麻が２５日、都内で「慢性特発性蕁麻疹セミナー」でトークショーを行った。子供の頃から、すしを食べると蕁麻疹（じんましん）が出ることを告白。「幼少期は、あせもか何かという認識だった。大人になってから、じんましんなのかなと思うにようになった」と振り返った。目立つ場所に発症しないため、マネジャーやヘアメイクらスタッフ以外には知らせないという。プライベートでは１男１女の母。最近