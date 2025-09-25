現在バイエルン（ドイツ）で活躍するイングランド代表主将ハリー・ケインが、イングランド・プレミアリーグへの復帰を熱望していることが２５日までに明らかになった。英大衆紙「デイリー・スター」によると、ケインはバイエルンと２０２７年までの契約を結んでいるが、２６年Ｗ杯終了後の来季はプレミアリーグでのプレーを望んでいるという。理由はまずプレミアリーグの最多ゴール記録への挑戦。元イングランド代表ＦＷのア