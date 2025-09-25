9月26日（金）に一挙発表されるXiaomi新製品から、特筆すべきアイテムをピックアップしたまとめです。詳細は以下から。「Xiaomi 15T Pro」最速レビュー、初の5倍望遠ライカカメラや6.83インチ有機ELでiPhone 16 Pro MaxやGalaxy S25 Ultra対抗の低価格ハイエンドに | Buzzap！「Xiaomi 15T Pro」性能とカメラをレビュー、初の光学5倍ズームや暗所撮影、処理能力をGalaxy S25 Ultraと比べてみた | Buzzap！「Xiaomi Pad Mini」最速