元テレビ朝日でジャーナリスト玉川徹氏が25日、TOKYOFM「ラジオのタマカワ」（木曜前11・30）に生出演。年内で活動休止を発表したテクノポップユニット「Perfume」への思いを明かした。「コールドスリープですか…」とPerfumeの年内活動休止について切り出した玉川氏。「一時期、デビューしてそんなに経ってないブレークするかしないかころにハマってたんです。横浜のZeppとか、観に行ってたりした」とPerfume愛を激白した。