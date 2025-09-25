弘前市プロ野球1軍戦誘致実行委員会が25日、本拠の楽天モバイルパークを訪れ、来季の1軍戦開催要望書を提出した。同会の会長を務める弘前市長の桜田宏氏は「今年の8月26日の楽天の試合、素晴らしかったです。岸投手の170勝、ボイトの満塁ホームランと大いに盛り上がっておりました。その日1日がお祭りのような状態になって、子供たちにもすごい刺激になっています」とあいさつ。改めて来季の弘前開催を要望した。要望書を受