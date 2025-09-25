長女の遺体を自宅の冷凍庫に遺棄したとして、茨城県警牛久署は２５日、同県阿見町うずら野、無職森恵子容疑者（７５）を死体遺棄容疑で逮捕した。調べに、「２０年前、遺体の臭いが家中に充満したので、冷凍庫を購入して自分で入れた」と供述し、容疑を認めている。発表によると、森容疑者は９月２３日、長女の遺体を自宅１階台所の冷凍庫内（高さ約８５センチ、幅約９５センチ、奥行き約６０センチ）に遺棄した疑い。同日午前