ウクライナのゼレンスキー大統領が国連で演説し、ロシアによる攻撃が続く中「安全を保証するのは強い同盟と武器だ」として改めて支援を求めました。24日、国連総会で一般討論演説に臨んだゼレンスキー大統領。ウクライナゼレンスキー大統領「強固な同盟と強い仲間、自らの武器だけが安全の保証を可能にする」演説冒頭このように訴え、無人機やAI＝人工知能を使った兵器が急速に広がっているとして「世界が新たな軍拡競争に直面し