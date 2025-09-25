2026年カレンダー『ねこと鉄道』（イカロスカレンダー2026／イカロス出版）が9月24日に発売された。 【写真】カレンダー「ねこと鉄道」を見る 雑誌『旅と鉄道』で2017年から続く人気連載「ねこと鉄道」。米山真人カメラマンは、もともと鉄道の写真を撮影していたが、列車が来るのを待っている間、ネコがふらりと現れると暇つぶしにシャッターを切るようになった。 それがいつしか、ネコがメイン