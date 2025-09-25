けさ、滑川市で2階建ての木造住宅が全焼する火事がありました。この火事によるけが人はいないということです。滑川警察署などによりますと、きょう午前8時40分ごろ「住宅の2階から白い煙が出ている」と近くに住む人から通報がありました。焼けた建物は滑川市田中新町にある原田篤信さん（52）の住宅で出火当時、家には誰もいませんでした。消防車16台が消火に当たり、およそ6時間後に火を消し止めました。この火事によるけが人はい