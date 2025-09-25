エアロKは、茨城〜ソウル/仁川線を11月12日に開設する。月・水・金曜の週3往復を運航する。機材はエコノミークラス180席を配置した、エアバスA320型機を使用する。所要時間は茨城発が2時間50分、ソウル/仁川発が2時間5分。エアロKの茨城発着路線は、清州に次いで2路線目となる。■ダイヤRF387茨城（14：50）〜ソウル/仁川（17：40）／月・水・金RF388ソウル/仁川（11：50）〜茨城（13：55）／月・水・金