2025年日本国際博覧会協会は9月25日、大阪・関西万博の公式サイトでの入場チケット販売を9月30日で終了すると発表した。また、ゲート前での当日券の販売についても9月26日で終了する。10月以降、新規のチケット購入はできなくなる。9月27日から10月12日まで、チケットを購入済みで来場日時予約ができずに未利用となっている人を対象に、当日の正午以降に入場できるチケットへの交換を東ゲート前で実施する。正午以降に入場できるチ