仕事の成果を出すには何をするといいか。朝活コミュニティ「朝渋」代表の井上皓史さんは「朝2時間早く起床し出社すると、午前中一杯でその日にやらねばならない重要な仕事は、ほぼ片づいているという状況になった。午後は心の余裕を感じながら、結果的に上司からの評価も上がった」という――。※本稿は、井上皓史『無敵の早起き』（三笠書房）の一部を再編集したものです。