武豊との初対面を報告した村竹ラシッド(C)Getty Images9月21日に閉幕した「東京2025世界陸上」（東京・国立競技場）の男子110メートル障害で、5位入賞を果たした村竹ラシッドが、同25日までに自身のインスタグラムを更新。「憧れ」のレジェンドとの初対面を報告した。【写真】憧れとの初対面…村竹ラシッドが投稿した武豊との2ショットを見る村竹は「先日、僕の憧れの人である武豊さんと邂逅しました…まるでスーパーヒーロー