ノッティンガム・フォレストを率いるアンジェ・ポステコグルー監督が、ベティス戦を振り返った。イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。ヨーロッパリーグ（EL）・リーグフェーズ第1節が24日に行われ、ノッティンガム・フォレストはベティスと対戦。15分にセドリック・バカンブに先制点を許すと、18分と23分のイゴール・ジェズスの得点で逆転に成功したものの、85分にアントニーに同点弾を決められ、2−2のドローに