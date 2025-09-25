腸内環境を整える食生活は何か。医師の溝口徹さんは「腸活にいいとされる食材は、小腸で消化・吸収されにくい糖質であるFODMAPを含んでいる。このFODMAPへの耐性がないタイプの人が高FODMAP食を口にすると、むしろおなかがパンパンに張るなどのSIBO（小腸内細菌異常増殖症）の症状を招きかねない」という――。※本稿は、溝口徹『腸の不調がなくなる「小麦」の抜き方』（青春出版社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com