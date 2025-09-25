プロ野球・オリックスは25日、曽谷龍平投手と山岡泰輔投手を1軍登録しました。曽谷投手は前回14日のソフトバンク戦で先発し、折れたバットが体に直撃したため2回途中で降板。15日に登録抹消となりました。ここまで19試合に登板し8勝6敗で防御率3.55の成績。この日のロッテ戦で予告先発となっています。山岡投手は14日のソフトバンク戦で3点リードの6回から登板し0回1/3を4失点で敗戦投手となりました。今季は38試合の登板で4勝3敗1