オンラインカジノの規制を強化する改正法が25日、施行されました。カジノサイトや、カジノに誘導するサイトなどが違法となり、事業者による自主的な削除が進むことが期待されています。坂井学国家公安委員長「改正法の施行はオンラインカジノは違法であるとの社会的認識を高め、対策を強化するうえでの 大きな一歩となるものと認識しております」「改正ギャンブル依存症対策基本法」が25日、施行されました。国内向けにオンライン