プロ野球・楽天は25日、3選手の入れ替えを発表しました。1軍登録されたのは、瀧中瞭太投手と伊藤裕季也選手です。瀧中投手はここまで14試合に先発し、4勝9敗、防御率3.71としています。7月12日のソフトバンク戦でプロ6年目で初の完封勝利を挙げるも、その後4試合連続で負けがついています。この日のソフトバンク戦で1か月ぶりに先発マウンドにたつ予定です。伊藤選手はここまで47試合に出場し、打率.220、1本塁打、7打点の成績とな