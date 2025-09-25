¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖTHESUPERFRUIT¡Ê¥¹¥Ñ¥Õ¥ë¡Ë¡×¤ÎÄïÊ¬¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë7¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖPOCKETPANiC¡Ê¥Ý¥±¥Ñ¥Ë¡Ë¡×¤ÈÃËÀ­¥Ç¥å¥ª¡ÖÊ÷ÏÆ¡×¤¬23Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿2¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ç¡¢2ÁÈ¤ò¹çÂÎ¤·¤¿¿·¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSHY¡×¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ËÊó¹ð¤·¤¿¡£¤É¤è¤á¤¯²ñ¾ì¤Ë¸þ¤±²Ï¹çÉ·²í¡Ê17¡Ë¤Ï¡Öº£¸å¤Ï´ðËÜÅª¤Ë9¿Í¤Ç³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ý¥±¥Ñ¥Ë¤ÈÊ÷ÏÆ¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¥Ý¥±¥Ñ¥Ë¤ÈÊ÷ÏÆ¤Î¤Û¤«¤Ë¡Ö¿·¥°¥ë¡¼¥×