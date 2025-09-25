学習塾で女子中学生２人にわいせつな行為をしたとして、京都市伏見区の大学院生の男（２４）が不同意わいせつ容疑で逮捕されました。京都府警が９月２５日までに、不同意わいせつの疑いで逮捕したのは、京都市伏見区の大学院生・鴨井克拡容疑者（２４）です。府警によると鴨井容疑者は今年２月〜５月、伏見区内の学習塾で女子中学生２人に対し、胸をつかんだり陰部を押しつけたりするわいせつ行為を加えた疑いが持たれていま