俳優・多部未華子（３６）が２５日、都内で行われた、コーセーマルホファーマ『ヒフニック』『カルテＨＤ』新ＣＭ発表会に出席した。多部は透き通った肌とピッタリな白のワンピース姿で登場した。女性司会者も「お肌も、この距離で拝見できてうれしいです。みずみずしいです」と至近距離でうっとり。多部は「ありがとうございます」と、はにかみながら答えた。乾燥治療薬の「ヒフニック」、乾燥ケアブランド「カルテＨＤ」の