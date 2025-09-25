26日、薩摩地方は晴れ、にわか雨に注意。大隅地方は雷雨の恐れもあり、傘の準備を。種子島・屋久島地方は朝は曇り、日中は晴れ間も。奄美地方は夕方に雨の可能性があります。日中は真夏日が続く予報ですが、朝晩は涼しくなり、週末には、長袖の羽織ものがあると安心です。夜の散歩では虫の音が聞こえ、暑さの中にも秋の気配を感じられました。（詳しくは動画をご覧ください）