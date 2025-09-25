東京都品川区の鮮魚店「中與（なかよ）商店」に並ぶサンマ。今年のサンマ漁は昨年の2倍を超える水準で好調な水揚げが続き、記録的な不漁だった2022年の年間総量の1万8千トンを既に上回った＝25日午前今年のサンマ漁は昨年の2倍を超える水準で好調な水揚げが続き、漁獲量は1カ月半で2万トンを超えたとみられることが25日分かった。記録的な不漁だった2022年の年間総量の1万8千トンを既に上回った。卸売市場では例年より大ぶりなサ