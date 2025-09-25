セーシェル首都ビクトリアで、選挙集会に参加する与党支持者＝21日（AP＝共同）【ナイロビ共同】海やビーチの美しさから「インド洋の真珠」とも呼ばれる島国セーシェルで25日、大統領選の投票が始まった。世界自然遺産の環境を破壊する恐れがあるとして、中東カタールの企業が進めるリゾート開発事業の是非が争点化。観光業が経済を支える人口13万人の小国を二分する事態となっている。欧米メディアによると、選挙では、計画を