あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「Television Opaque Projector」の略語は？「Television Opaque Projector」の略語はなんでしょうか？ヒントは、4文字です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「テロップ」でした！テロップとは、テレビ画面にカメラを通さずに文字・図形・写真など