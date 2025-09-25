歌手の森山良子（77）が25日、都内で行われた、レディースアートネイチャー「グランサロン銀座」オープン記念イベントに登壇し、アグレッシブな日々を過ごしていることを明かした。「心弾む体験」について聞かれた森山は、今年の夏休みにジャズの勉強のため米ボストンの音楽大学に行ったことを報告。「したいと思ったことはすぐ実行に移すんです」と明るい笑顔で語った。清水ミチコ（65）は森山について「いつも上機嫌でニコニコし