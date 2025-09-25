【モデルプレス＝2025/09/25】“整形総額1億円超え”で知られる大物マダムタレントのアレン様が25日、都内で行われたエッセイ本「幸せになりたいとほざくァンタ達へ」（幻冬舎）の囲み取材イベントに出席。SEXYなドレス姿をアピールした。【写真】アレン様、透け感SEXYなドレス姿◆アレン様、透け感SEXYなドレス姿で降臨今回、アレン様はブラックのシースルー生地が美しいドレス姿にクリスタルが散りばめられた赤いハイヒールを合