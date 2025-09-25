岡山県 中川担泰 危機管理監 岡山県は、25日、香りによって体調不良になる「香害」に苦しむ人たちについて、災害時の避難所で配慮するよう市町村に周知することを明らかにしました。 岡山県議会の一般質問で、岡山県の中川担泰 危機管理監が答弁しました。 「香害」は、柔軟剤や制汗剤などの香りによって体調不良になるもので、化学物質過敏症の一つです。「香害」によって日常生活に大きな支障が出ている人もいます。