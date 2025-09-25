◆パ・リーグオリックス―ロッテ（２５日・京セラドーム大阪）オリックス・山岡泰輔投手が２５日、出場選手登録された。１４日のソフトバンク戦（京セラドーム大阪）では１死しか奪えず、５安打４失点で敗戦投手に。翌１５日に登録を外れ、ファームで再調整を行った。２１日のウエスタン・くふうハヤテ戦では１回無安打無失点、１奪三振。今季３８試合に登板し、１３ホールドを記録する救援右腕が、最短１０日で１軍に帰って