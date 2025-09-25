俳優の戸塚純貴、タレントのキンタロー。らが２５日、東京都庁で行われた日傘啓発イベント「私の推し傘セレクション」に出席した。今夏は東京で歴代最多の猛暑日を記録するなど厳しい暑さが続いたことから、日よけ防止以外にも暑さ対策として性別問わず日傘の利用を促すイベント。戸塚は「撮影現場では必ず日傘が必要だというぐらい使っています。あと、個人的にゴルフをやるのですが、今年の暑さはちょっと異常だったので、日