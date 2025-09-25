空き家の解体工事 視聴者の皆さんの疑問に答える「みんなのハテナ」。今回のテーマは「空き家と解体」です。総務省が5年ごとに行っている「住宅・土地統計調査」によりますと、2023年10月1日時点で全国の空き家は約900万2000軒で30年前の2倍に増えています。また、総住宅数に占める空き家の割合、空き家率は全国が13.8％で「過去最高」となりました。地方ほど空き家率が高く、岡山県は16.5％、香川県は18.6％でした