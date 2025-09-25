【Amazon：「HG 1/144 GFreD」】 9月25日 販売再開 「HG 1/144 GFreD」 Amazonにて、ガンプラ「HG 1/144 GFreD」が販売再開している。 昨日9月24日に販売再開して売り切れとなっていた本製品だが、本日9月25日16時ごろに再度販売再開しているのが確認できた。 また「30MM×AC6」コラボプラモデルより「RaD CC-3000 WRECKER ミルクトゥース」や「BALAM INDUSTRIES BD-011 MELAND