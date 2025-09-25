福岡県ではインフルエンザの感染者数が前の週より減少しましたが、依然として流行が続いています。県は引き続き、感染対策を呼びかけています。 福岡県によりますと、21日までの1週間に県内の医療機関から報告されたインフルエンザの感染者は、1医療機関あたり1.61人でした。前の週より減少しましたが、流行期の目安である「1人」を3週連続で上回っています。9月に入り、県内で延べ30以上の幼稚園や小・中・高校などでインフル