【書評】『認知戦悪意のSNS戦略』／イタイ・ヨナト・著奥山真司・訳／文春新書／990円【評者】辻田真佐憲（近現代史研究者）これまでプロパガンダの多くは失敗してきた。それにもかかわらず、その効果が必要以上に喧伝されてきた。歴史家はこの事情をよく知っており、プロパガンダの過大評価に警戒的だ。そのいっぽうで、現代の情報化社会に軸足をおく論者は、認知戦や影響力工作といったことばで、その危険性を強調する傾向