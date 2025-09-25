今年3月末にフジテレビを退社し、フリーとして活動する西岡孝洋アナウンサーが、25日までに更新されたYouTube「PIVOT公式チャンネル」にゲスト出演。今年7月にファイナンシャル・プランナー1級に合格したことを報告して話題となったが、他にも多くの資格を取得していることを明かした。西岡アナは1998年にフジテレビに入社。「すぽると！」MCやスポーツ実況などで活躍した。今年3月に退社を発表。7月には自身のSNSを通じてファ