大阪地裁が入る合同庁舎2021年に大阪市の住宅型有料老人ホームの事務室で、施設職員だった榊真希子さん＝当時（68）＝が入居者の男＝当時（72）＝にハンマーで殴られ殺害された事件を巡り、遺族が運営会社に対し安全配慮義務違反があったとして損害賠償を求めた訴訟の判決で大阪地裁は25日、請求通り約3950万円の支払いを命じた。松本展幸裁判長は判決理由で、男は事件前に他の入居者に暴行を加える傷害事件を起こしており、入