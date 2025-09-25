関西空港関西エアポートが25日発表した8月の関西空港の運営概況（速報値）によると、国際線旅客数は前年同月比18％増の254万人だった。国際線旅客便の発着回数は16％増の1万4900回で、いずれも単月として過去最高。大阪・関西万博の開催や円安を追い風に、訪日客需要が好調だった。国際線を利用した外国人旅客数は中国人が伸びて19％増の188万人、日本人旅客数は18％増の65万人だった。国際線旅客便の発着回数は、中国や韓国方